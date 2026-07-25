ये है बिना हाजिरी के सरकारी नौकरी का मजा..! बेमेतरा के छात्रों ने खोली शिक्षक की पोल

School Teacher Controversy: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पूर्व माध्यमिक शाला मरका में पदस्थ गणित शिक्षक हरजीत अनंत पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रों और स्थानीय लोगों का दावा है कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, लेकिन उनके नाम पर हर महीने वेतन जारी हो रहा है। आरोप है कि वे वर्षों से मनमर्जी से नौकरी कर रहे हैं और पढ़ाने की जिम्मेदारी अन्य शिक्षकों पर छोड़ दी है। मामले में उपस्थिति रजिस्टर में नियमित हस्ताक्षर दर्ज होने की बात भी सामने आई है। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।