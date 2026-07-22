Bemetara News: स्वामी आत्मानंद स्कूल में बड़ा हादसा, किडनी में चोट के बाद 4 घंटे तक तड़पता रहा मासूम, हैदराबाद रेफर

Berla School Incident: बेमेतरा जिले के नगर पंचायत बेरला स्थित शासकीय आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कक्षा दूसरी के छात्र को स्कूल परिसर में गंभीर चोट लगने के बावजूद समय पर उपचार नहीं मिल सका। परिजनों का कहना है कि बच्चा लगभग तीन से चार घंटे तक दर्द से तड़पता रहा लेकिन स्कूल प्रबंधन ने तत्काल चिकित्सा व्यवस्था नहीं कराई। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।