Suspicious Death: बेमेतरा में दिल दहला देने वाला मामला, 3 साल पहले भागकर की थी शादी, अब प्रेमी के घर पर मिली युवती की लाश

Death On Woman: बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।यहां हरदी गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवती ने करीब तीन साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी के साथ भागकर प्रेम विवाह किया था। अब उसी के ससुराल यानी प्रेमी के घर में उसका शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।