Suspicious Death: बेमेतरा में दिल दहला देने वाला मामला, 3 साल पहले भागकर की थी शादी, अब प्रेमी के घर पर मिली युवती की लाश

थाना नवागढ़ (Photo Patrika)
Death On Woman: बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।यहां हरदी गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवती ने करीब तीन साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी के साथ भागकर प्रेम विवाह किया था। अब उसी के ससुराल यानी प्रेमी के घर में उसका शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, युवती और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों ने परिवार के विरोध के बावजूद करीब तीन वर्ष पहले घर से भागकर विवाह कर लिया था। शादी के बाद युवती अपने पति के साथ हरदी गांव में रह रही थी। घटना की सूचना मिलते ही नवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
गुरुवार को युवती का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं।
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। मृतका के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रेम विवाह के तीन साल बाद युवती की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी प्रकार की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी भी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग