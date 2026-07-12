Chhattisgarh News: पीएम आवास के पात्र हितग्राही का नाम सूची से हटाना पड़ा महंगा, अधिकारी और सचिव अपनी जेब से देंगे लाखों रुपये

Bemetara News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बेमेतरा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम हेमाबंध की पात्र हितग्राही सुनीता कोशले का नाम गलती से ‘आवास प्लस’ सूची से हटाए जाने के मामले में जिला पंचायत ने कार्यपालन अधिकारी और संबंधित पंचायत सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को अपनी निजी आय से हितग्राही को योजना के तहत मिलने वाली 1.20 लाख रुपए की राशि किस्तों में भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।