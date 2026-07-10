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बेमेतरा

Bemetara: महिला के दोनों हाथ और पैर धड़ से अलग कर मर्डर, शिवनाथ नदी किनारे मिली लाश

Bemetara Crime News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के शिवनाथ नदी के किनारे अज्ञात महिला की क्षत विक्षत लाश मिली है। बदमाशों ने महिला के दोनों हाथ और पैर धड़ से अलग कर निर्मम हत्या कर दी..
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बेमेतरा

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Chandu Nirmalkar

Jul 10, 2026

chhattisgarh crime news

बेमेतरा में महिला की निर्मम हत्या ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Crime News: बेमेतरा जिले के चदनु थाना क्षेत्र के ग्राम तुमा में शिवनाथ नदी किनारे 45 वर्षीय प्रौढ़ महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के दोनों हाथ और पैर धड़ से अलग कर दिए गए थे। शव के अवशेष बोरियों में बंधे हुए मिले। ग्रामीणों ने चादर में लिपटा शव देखकर थाना को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षत-विक्षत शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Bemetara Crime News: निर्मम हत्या की आशंका

शव की भयावह स्थिति को देखते हुए प्राथमिक तौर पर निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंका गया, जो बाढ़ के पानी से बहकर किनारे आ गया। सूचना पर चदनु थाना प्रभारी द्वारका प्रसाद देशलहरे और बेमेतरा एसडीओपी भूषण एक्का टीम सहित मौके पर पहुंचे।

आसपास के थानों को दी सूचना

पुलिस ने घटनास्थल भेानी फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस की पहली प्राथमिकता मृतका की पहचान करना है। इसके लिए स्थानीय गुमशुदा महिलाओं के रेकॉर्ड और कपड़ों के हुलिए का मिलान किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के थानों को भी सूचित किया है।

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Updated on:

10 Jul 2026 10:22 am

Published on:

10 Jul 2026 10:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Bemetara: महिला के दोनों हाथ और पैर धड़ से अलग कर मर्डर, शिवनाथ नदी किनारे मिली लाश

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