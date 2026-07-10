Chhattisgarh Crime News: बेमेतरा जिले के चदनु थाना क्षेत्र के ग्राम तुमा में शिवनाथ नदी किनारे 45 वर्षीय प्रौढ़ महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के दोनों हाथ और पैर धड़ से अलग कर दिए गए थे। शव के अवशेष बोरियों में बंधे हुए मिले। ग्रामीणों ने चादर में लिपटा शव देखकर थाना को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षत-विक्षत शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।