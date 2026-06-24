24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

Murder Case: बेमेतरा पुलिस कैसे सुलझाएगी ये मर्डर मिस्ट्री, संदेही बोल-सुन नहीं सकता, खेत में मिली थी लाश

Crime News: दिव्यांग युवक की हत्या मामले में संदेही युवक को गिरफ्तार किया गया है,लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Jun 24, 2026

Chhattisgarh Crime

साजा पुलिस थाना (Photo Patrika)

Chhattisgarh Crime: बेमेतरा जिले के साजा थाना अंतर्गत ग्राम हरडुवा के कन्हार खार इलाके में एक वारदात सामने आई है। यहां कुलेश्वर साहू के खेत में एक 40 वर्षीय दिव्यांग युवक का लहूलुहान शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और गहन विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, फॉरेसिंक एक्सर्ट की मदद ली है। मृतक के शव का साजा के अस्पताल में पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

Bemetara Crime News: सोशल मीडिया से हुई पहचान

वारदात के बाद सुबह लोगों ने मृतक नरेश के दो पहिया वाहन व शव को देखने के बाद पहचान के लिए फोटो व वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया, जिसके बाद ग्राम चोंगीखपरी के लोगों ने फोटो देखकर मृतक की पहचान की। वहीं घटना की जानकारी नरेश के परिजनों तक पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों ने शव की शिनाख्त मृतक नरेश देशलहरे के रूप में की, जो ग्राम चोंगीखपरी का निवासी था। मृतक के भाई टुमन लाल देशलहरे ने पुलिस को बताया कि नरेश 21 जून की सुबह लगभग 11 बजे अपनी स्कूटी लेकर घर से निकला था। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा तो चिंतित परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। अगले दिन 22 जून की सुबह सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, जिसे देखकर परिजनों ने नरेश के रूप में उसकी शिनाख्त की। चर्चा के अनुसार मृतक अपने घर से कुछ रकम लेकर निकला था। मौके पर मृतक की जेब से रकम गायब मिले।

भारी-भरकम वस्तु से प्रहार किया गया

सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें नरेश का शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। सिर पर किसी भारी और ठोस वस्तु से किए गए प्रहार के गहरे निशान थे, जो स्पष्ट रूप से क्रूर हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। घटना स्थल पर मृतक की स्कूटी भी वहीं खड़ी पाई गई। साजा थाना निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बारीकी से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। शव मिलने के 30 घंटे से पुलिस परत दर परत विवेचना कर रही है।

पुलिस की जांच और संदेही

इस मामले में पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में मृतक और संदेही को एक साथ देखा गया है। साथ ही संदेही के कपड़ों पर खून के दाग भी पाए गए हैं। पुलिस के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संदेही भी दिव्यांग है और बोलने-सुनने में असमर्थ है, जिसके कारण उससे पूछताछ करने में अधिकारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

शराबखोरी बनी विवाद की वजह

प्राथमिक जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली कि मृतक और संदेही दोनों ही शराब के आदी थे। ऐसी प्रबल आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के दौरान किसी छोटी सी बात को लेकर हुए आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया होगा। इस मामले में एएसपी हरीश यादव ने कहा है कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही इस निर्मम हत्या का पूरा खुलासा किया जाएगा। थाना प्रभारी रोशन लाल तोंडे ने बताया कि प्रकरण का खुलासा जल्द ही किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 02:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Murder Case: बेमेतरा पुलिस कैसे सुलझाएगी ये मर्डर मिस्ट्री, संदेही बोल-सुन नहीं सकता, खेत में मिली थी लाश

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

10 जून से रेत खनन पर रोक, 22 जून को जारी हुआ आदेश, बेमेतरा प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

Chhattisgarh Sand Mining Rules 2026
बेमेतरा

पोस्टर पर नहीं दिखी Photo तो बेमेतरा के MLA ईश्वर साहू ने छोड़ा मंच, अधिकारियों ने मनाकर बुलाया वापस

Bemetara Yoga Day Program
बेमेतरा

जिंदगियां बचाने का जुनून, 30 साल की उम्र में 22 बार रक्तदान, पत्रिका से बातचीत में बिरेन्द्र ने साझा किया सफर

22 Times Blood Donor Chhattisgarh
Patrika Special News

Gupchup Eating: छत्तीसगढ़ में गुपचुप खाने से बिगड़ी 21 बच्चों की तबीयत, परिजनों में मचा हड़कंप

Gupchup Eating
बेमेतरा

अंतर्जातीय विवाह योजना में घूसखोरी! बेमेतरा में सरकारी बाबू पर प्रोत्साहन राशि के बदले रिश्वत मांगने का आरोप

Inter-caste Marriage Scheme
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.