Murder Case: बेमेतरा पुलिस कैसे सुलझाएगी ये मर्डर मिस्ट्री, संदेही बोल-सुन नहीं सकता, खेत में मिली थी लाश

वारदात के बाद सुबह लोगों ने मृतक नरेश के दो पहिया वाहन व शव को देखने के बाद पहचान के लिए फोटो व वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया, जिसके बाद ग्राम चोंगीखपरी के लोगों ने फोटो देखकर मृतक की पहचान की। वहीं घटना की जानकारी नरेश के परिजनों तक पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों ने शव की शिनाख्त मृतक नरेश देशलहरे के रूप में की, जो ग्राम चोंगीखपरी का निवासी था। मृतक के भाई टुमन लाल देशलहरे ने पुलिस को बताया कि नरेश 21 जून की सुबह लगभग 11 बजे अपनी स्कूटी लेकर घर से निकला था। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा तो चिंतित परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। अगले दिन 22 जून की सुबह सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, जिसे देखकर परिजनों ने नरेश के रूप में उसकी शिनाख्त की। चर्चा के अनुसार मृतक अपने घर से कुछ रकम लेकर निकला था। मौके पर मृतक की जेब से रकम गायब मिले।