बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, कार की टक्कर से हवा में उछले 4 बाइक सवार, हालत नाजुक

हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर 108 एंबुलेंस की टीम और सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल बेमेतरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर रेफर करने का निर्णय लिया। इनमें से दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पहले ही रायपुर भेज दिया गया था, जबकि जिला अस्पताल में इलाज करा रहे दो अन्य घायलों को भी बाद में रायपुर रेफर कर दिया गया।