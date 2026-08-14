रात में भौंकते रहे कुत्ते, सुबह घर में मिली पत्नी की लाश तो सड़क किनारे पड़ा था पति का शव, बेमेतरा में सनसनी

Crime News: बेमेतरा जिले के परपोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कामकावाड़ा पंचायत के आश्रित ग्राम बुडेरा में गुरुवार को बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। पति-पत्नी के शव उनके घर के आसपास अलग-अलग स्थानों पर मिलने से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही परपोड़ी पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाए और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है।