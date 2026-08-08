Fire incident: बेमेतरा के आत्मानंद स्कूल में लगी आग, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से निकली लपटें, मची अफरा- तफरी

आत्मानंद स्कूल में लगी आग (Photo Patrika)
School Fire incident: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सिंघोरी स्थित आत्मानंद स्कूल के किचन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सिलेंडर में आग लगते ही किचन में अफरा-तफरी मच गई। आग की तेज लपटें देखकर स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना के दौरान स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। किचन से आग की लपटें उठती देखकर स्कूल प्रबंधन ने बिना देर किए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।
जानकारी के मुताबिक, सिंघोरी के आत्मानंद स्कूल के किचन में रोज की तरह खाना बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। किचन में मौजूद कर्मचारियों ने आग को देखकर तत्काल इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी। आग बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।
गैस सिलेंडर में आग लगने की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तत्काल सतर्कता दिखाई। बच्चों को किसी तरह का खतरा न हो, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला गया। स्कूल प्रबंधन की तत्परता से समय रहते सभी बच्चों को किचन और आग की जगह से दूर कर दिया गया। इससे किसी बच्चे के आग की चपेट में आने की स्थिति नहीं बनी।
गैस सिलेंडर में आग लगने की घटना के बाद स्कूल में हड़कंप की स्थिति बन गई थी। यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं होती तो यह और भी गंभीर रूप ले सकती थी। खासकर स्कूल परिसर में बच्चों की मौजूदगी को देखते हुए स्थिति बेहद संवेदनशील थी। हालांकि, तत्काल उठाए गए सुरक्षा कदमों के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है।
गैस सिलेंडर में आग किस वजह से लगी, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। प्रारंभिक तौर पर घटना खाना बनाने के दौरान होने की जानकारी सामने आई है। संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। स्कूल प्रबंधन की ओर से भी किचन में मौजूद गैस कनेक्शन, सिलेंडर और अन्य उपकरणों की जांच की जा सकती है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं और घटना के बाद स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।
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