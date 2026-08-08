Fire incident: बेमेतरा के आत्मानंद स्कूल में लगी आग, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से निकली लपटें, मची अफरा- तफरी

School Fire incident: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सिंघोरी स्थित आत्मानंद स्कूल के किचन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सिलेंडर में आग लगते ही किचन में अफरा-तफरी मच गई। आग की तेज लपटें देखकर स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना के दौरान स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। किचन से आग की लपटें उठती देखकर स्कूल प्रबंधन ने बिना देर किए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

