दलिया में रेंगती मिलीं इल्लियां, दोषियों पर होगी कार्रवाई, बेमेतरा मातृ-शिशु अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर

मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यह लापरवाही सिर्फ एक-दो थालियों तक सीमित नहीं रही बल्कि कई मरीजों के खाने में कीड़े मिले। शिकायत के बावजूद प्रबंधन द्वारा तुरंत कोई ठोस कदम न उठाए जाने से परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू ने बताया कि उन्हें प्रकरण की जानकारी मिल चुकी है और मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि यहां पर प्रतिदिन खाने की गुणवत्ता की जांच की जाती है।