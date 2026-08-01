IOB bank Scam: बेमेतरा में IOB के 16 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा! तमिलनाडु से पकड़ा गया पूर्व बैंक मैनेजर तंजावुर

मामले की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब इंडियन ओवरसीज बैंक बेमेतरा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रज्जू पाटनवार ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा किया था कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक विनीत दास ने पद पर रहते हुए सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बैंक के नियमों को दरकिनार करते हुए अनधिकृत रूप से विभिन्न खातों में धनराशि अंतरित की और बैंक के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120बी और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गहन विवेचना शुरू की थी।