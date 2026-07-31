31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बेमेतरा

Bemetara: भुगतान मामले की जांच पर उठे सवाल, फरियादी पहुंचा, नहीं पहुंची जांच टीम… अब धरना-प्रदर्शन की तैयारी

Chhattisgarh News: सुशासन शिविर में की गई शिकायत के बाद गठित जांच समिति भी भुगतान मामले की जांच नहीं कर सकी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिले में कई मामलों में जांच तो होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती।
2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Jul 31, 2026

Chhattisgarh News

धरना प्रदर्शन की तैयारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bemetara News:बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत में पूर्व सीईओ एस महादेवा के कार्यकाल में हुए भुगतान को लेकर नाराज ग्राम कुरा निवासी सतीश मारकंडे ने कैश बुक, बैंक खाते, सहित अन्य भुगतान को लेकर सुशासन शिविर में शिकायत की थी। इस शिकायत पर सीईओ जिला पंचायत ने 13 जुलाई को जिला अंकेक्षक धनराज मेश्राम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की।

पहले 27 जुलाई को जांच की सूचना दी गई थी। बाद में जांच टीम ने 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे जांच की सूचना सतीश मारकंडे को दी। गुरुवार को 12 से दोपहर दो बजे तक जनपद पंचायत में शिकायत व अपना आधार कार्ड लेकर बैठे मारकंडे को कोई जांच टीम नहीं मिली।

टीम नहीं आने की सूचना पर मारकंडे ने जनपद पंचायत में अपनी उपस्थिति का आवेदन दिया। मारकंडे ने बताया कि जांच किसके कारण नहीं की जा रही है, ये लोगों को पता है। अब वे नवागढ़ में तंबू गड़ाएंगे। एक नहीं एक दर्जन मुद्दे की जांच कराएंगे। जनपद पंचायत में दो साल में किए गए भुगतान का केश बुक को दूसरे विभाग के कर्मचारियों से संधारित कराया गया। जनपद से केवल चेक एवं केक का कारोबार हुआ है। स्थानीय निर्वाचन में तेरह लाख का भुगतान स्वेच्छाचारिता का प्रमाण है। जांच रिपोर्ट को दबाने का असफल प्रयास किया जा रहा है।

जांच के लिए कमेटी तो बनती है पर होता कुछ नहीं

बेमेतरा जिले में शिकायत की जांच होगी। जांच पर कार्रवाई होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि गत ढाई साल का इतिहास उठाकर देखा जाए तो हरेक बड़े फर्जीवाड़े में जांच रिपोट को दबाकर या बचाकर रख दिया गया है। ढाई साल पहले स्कूल जतन योजना की जांच हुई। कलेक्टर कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया पर आज तक एक सब इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं हुई। चार गुना कीमत पर खनिज मद से आरओ की खरीदी हुई।

जांच हुई, वसूली के लिए पत्राचार हुआ पर किसी को खरोच नहीं आई। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक भर्ती की शिकायत हुई और इंटरव्यू रद्द हुआ पर जांच को आंच नहीं आई। मुलमुला में संचालित पोल्ट्री फार्म की बदबू की शिकायत हुई पर आजतक शिकायतकर्ता जिला पंचायत सदस्य को जवाब नहीं मिला।

स्कूल जतन योजना में पांच माह बाद भी कार्रवाई नहीं

स्कूल जतन योजना में वर्तमान कलेक्टर ने जिले के चारों एसडीएम की अगुवाई में जांच टीम गठित की। पांच माह बाद पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। नवागढ़ जनपद पंचायत में स्थानीय निर्वाचन में नियम विरुद्ध भुगतान हुआ, जांच में पुष्टि हुई लेकिन अब तक भुगतानकर्ता को बचाया जा रहा है फिर जांच से क्या फायदा। साजा ब्लॉक में स्कूल भवन का प्लास्टर गिरा, १७ दिन बाद परिणाम जानने लोग इंतजार कर रहे हैं।

40 रुपए का डस्टबिन एक सौ चालीस में खरीदा गया, शिकायत हुई पर कुछ सामने नहीं आया। अब कम्प्यूटर खरीदी की जांच के लिए टीम गठित की गई है पर जांच रिपोर्ट के बाद क्या होगा, बाकी जांच से अंदाज लगाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 02:48 pm

Published on:

31 Jul 2026 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Bemetara: भुगतान मामले की जांच पर उठे सवाल, फरियादी पहुंचा, नहीं पहुंची जांच टीम… अब धरना-प्रदर्शन की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गांवों तक पहुंचा अवसाद… बेमेतरा में हर माह 700 से 900 मानसिक रोगी पहुंच रहे अस्पताल, आत्महत्या के आंकड़े भी चौंकाने वाले

Rural Healthcare
बेमेतरा

कुल्हाड़ी से पिता की हत्या, शव स्कूटी पर ले जाकर नाले में फेंका, बेमेतरा कोर्ट ने बेटे को सुनाई ये सजा

Murder
बेमेतरा

Bemetara BJP Rift: बीजेपी की अंदरूनी कलह आई सामने? एल्डरमैन शपथ ग्रहण से 15 पार्षद रहे गायब, विधायक ने दी यह सफाई

Nagar Panchayat Than Khamharia
बेमेतरा

छत्तीसगढ़ की नन्ही स्वर कोकिला अरुणिमा आद्या ने रचा इतिहास, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह

Chhattisgarh news
बेमेतरा

Murder Case: बेमेतरा में पत्नी की हत्या कर शव जलाया, आत्महत्या दिखाने की साजिश नाकाम, पति को उम्रकैद

Murder Case
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.