Bemetara: भुगतान मामले की जांच पर उठे सवाल, फरियादी पहुंचा, नहीं पहुंची जांच टीम… अब धरना-प्रदर्शन की तैयारी

टीम नहीं आने की सूचना पर मारकंडे ने जनपद पंचायत में अपनी उपस्थिति का आवेदन दिया। मारकंडे ने बताया कि जांच किसके कारण नहीं की जा रही है, ये लोगों को पता है। अब वे नवागढ़ में तंबू गड़ाएंगे। एक नहीं एक दर्जन मुद्दे की जांच कराएंगे। जनपद पंचायत में दो साल में किए गए भुगतान का केश बुक को दूसरे विभाग के कर्मचारियों से संधारित कराया गया। जनपद से केवल चेक एवं केक का कारोबार हुआ है। स्थानीय निर्वाचन में तेरह लाख का भुगतान स्वेच्छाचारिता का प्रमाण है। जांच रिपोर्ट को दबाने का असफल प्रयास किया जा रहा है।