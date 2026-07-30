30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बेमेतरा

छत्तीसगढ़ की नन्ही स्वर कोकिला अरुणिमा आद्या ने रचा इतिहास, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह

Child singer from Chhattisgarh: बेमेतरा की 10 वर्षीय बाल गायिका अरुणिमा आद्या ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। IBR Achiever सम्मान से सम्मानित अरुणिमा की प्रतिभा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी सराहना कर चुके हैं।
2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Jul 30, 2026

Chhattisgarh news

10 वर्षीय बाल कलाकार अरुणिमा शर्मा (photo Patrika)

Chhattisgarh news: बेमेतरा जिले की 10 वर्षीय बाल कलाकार अरुणिमा शर्मा ‘आद्या’ ने अपनी सुरीली आवाज और लगातार रियाज के बल पर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आद्या को मात्र 10 वर्ष 7 माह की आयु में इंडिया बुक ऑफ रिकॉड्र्स 2026 द्वारा आईबीआर अचीवर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गायन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9 प्रमाण-पत्र और 1 ट्रॉफी जीतने पर प्रदान किया गया है। इन उपलब्धियों में संगीता कला अकादमी, रायपुर के नटरंग महोत्सव’ में प्रथम वबस्तर आइडल’ में द्वितीय उपविजेता का खिताब शामिल हैं।

गीत और संगीत की साधना करना उनका लक्ष्य

अपनी इस सफलता पर आद्या ने कहा कि उनका सपना भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की भांति देश के लिए गीत और संगीत की साधना करना है। बता दें कि अत्यंत कम उम्र में विलक्षण प्रतिभा की धनी आद्या चार अलग-अलग भाषाओं में गायन और वादन करने में सक्षम हैं। वे शास्त्रीय संगीत में वोकल की प्रथमा परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुकी हैं।

वीडियो हो रहे वायरल

वर्तमान में उनके छत्तीसगढ़ी लोकगीतों और हारमोनियम वादन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। आद्या की लाइव प्रस्तुति से प्रभावित होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भरे मंच से उनकी प्रशंसा करते हुए इस नन्ही स्वर कोकिला को अपना आशीर्वाद दिया है। लोकगीतों व हारमोनियम वादन के वीडियो हो रहे वायरल से क्षेत्र के लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

वाईबी चैंप 6 स्पर्धा में प्रथम उपविजेता

आद्या ने वाईबी चैंप 6 प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता का खिताब जीता है, जबकि हर घर टैलेंट सीजन 2, द सिंगिंग आइकॉन सीजन 2 और फाइटो सितारे जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के अंतिम दौर में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आद्या की प्रस्तुतियां व साक्षात्कार आकाशवाणी रायपुर सहित कई राष्ट्रीय व क्षेत्रीय टीवी समाचार चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने भी की प्रशंसा

आद्या की प्रतिभा से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी सार्वजनिक मंचों से उनकी खुलकर सराहना कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने उनकी लाइव प्रस्तुति सुनने के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी थीं। उनकी यह सराहना प्रदेश के युवा कलाकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 01:11 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / छत्तीसगढ़ की नन्ही स्वर कोकिला अरुणिमा आद्या ने रचा इतिहास, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder Case: बेमेतरा में पत्नी की हत्या कर शव जलाया, आत्महत्या दिखाने की साजिश नाकाम, पति को उम्रकैद

Murder Case
बेमेतरा

4 गुना अधिक दामों में 120 कम्प्यूटर की खरीदी, सवाल पर MLA ईश्वर साहू हुए नाराज, बोले- बेमेतरा कलेक्टर, BEO से लें जानकारी

Bemetara News, Saja vidhansabha
बेमेतरा

बेमेतरा में अनोखा नजारा, हर सुबह होटल की छत पर पहुंचता है बंदर, खुद लहराता है धार्मिक ध्वज, देखने उमड़ रही लोगों की भीड़

Bemetara News
बेमेतरा

Bemetara News: ऑनलाइन हाजिरी लगाकर खेत और घर चले गए शिक्षक, पूछने पर बोले- टी-शर्ट बदलने गया था

Bemetara News
बेमेतरा

ये है बिना हाजिरी के सरकारी नौकरी का मजा..! बेमेतरा के छात्रों ने खोली शिक्षक की पोल

School Teacher Controversy
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.