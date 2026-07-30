छत्तीसगढ़ की नन्ही स्वर कोकिला अरुणिमा आद्या ने रचा इतिहास, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह

Chhattisgarh news: बेमेतरा जिले की 10 वर्षीय बाल कलाकार अरुणिमा शर्मा ‘आद्या’ ने अपनी सुरीली आवाज और लगातार रियाज के बल पर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आद्या को मात्र 10 वर्ष 7 माह की आयु में इंडिया बुक ऑफ रिकॉड्र्स 2026 द्वारा आईबीआर अचीवर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गायन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9 प्रमाण-पत्र और 1 ट्रॉफी जीतने पर प्रदान किया गया है। इन उपलब्धियों में संगीता कला अकादमी, रायपुर के नटरंग महोत्सव’ में प्रथम वबस्तर आइडल’ में द्वितीय उपविजेता का खिताब शामिल हैं।