4 गुना अधिक दामों में 120 कम्प्यूटर की खरीदी, सवाल पर MLA ईश्वर साहू हुए नाराज, बोले- बेमेतरा कलेक्टर, BEO से लें जानकारी

Bemetara News: नवागांवकला, केहका, केसतरा और बीजा सहित एक दर्जन से अधिक स्कूलों में संस्था प्रमुखों ने बताया कि उन्होंने विभाग या जनप्रतिनिधियों से कंप्यूटर की कोई मांग नहीं की थी। अचानक पहुंचे सिस्टमों को देखकर वे हैरान रह गए। अधिकांश परिसरों में कंप्यूटर प्रयोगशाला या सुरक्षित कक्ष का अभाव है। इसके चलते 3-3 कंप्यूटर कमरों के कोने, अलमारी और स्टोर रूम में पड़े हैं। विद्यार्थियों को इनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे सरकारी बजट की बर्बादी साफ नजर आ रही है। इसके अलावा ग्राम डगनिया, खाती, घोटवानी समेत दर्जन पर स्कूलों में पड़ताल की।