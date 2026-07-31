Bemetara BJP Rift: बीजेपी की अंदरूनी कलह आई सामने? एल्डरमैन शपथ ग्रहण से 15 पार्षद रहे गायब, विधायक ने दी यह सफाई

Bemetara BJP Internal Rift: बेमेतरा जिले के थानखम्हरिया नगर पंचायत में आयोजित एल्डरमैन शपथ ग्रहण समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब बीजेपी समर्थित नगर पंचायत के सभी 15 पार्षद कार्यक्रम से नदारद रहे। विधायक ईश्वर साहू की मौजूदगी के बावजूद जनप्रतिनिधियों की गैरहाजिरी से राजनीतिक गलियारों में अंदरूनी कलह की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि विधायक ने इन अटकलों को खारिज करते हुए पार्षदों की अनुपस्थिति की वजह बारिश और खेती-किसानी के काम में व्यस्तता को बताया।