छत्तीसगढ़ में आज भी अतिभारी बारिश का अलर्ट! मैनपुर में ढहा 9 करोड़ का पुल, कई जिले प्रभावित

गरियाबंद के सुहागपुर गौठान में बाढ़ के पानी से घिरे एक परिवार को नगर सेना ने चार घंटे तक चले हाई-रिस्क ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। जवानों ने अंधेरी रात और तेज बहाव के बीच पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। हालांकि गौठान में अब भी करीब 300 गायें बाढ़ के पानी में फंसी हुई हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क है। समूचे बस्तर संभाग में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से इंद्रावती नदी समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। संभाग में पिछले 24 घंटे में औसत बारिश 100 एमएम के पार पहुंच चुकी है।