छत्तीसगढ़ में आज से पनीर पर लगा बैन! स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का बड़ा ऐलान, मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और स्रोत की जांच करें। यदि किसी दुकान या होटल में संदिग्ध पनीर बेचे जाने की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लागू होने के बाद बाजार में केवल मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई तेज की जाएगी।