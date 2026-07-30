रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों पर ट्रकों का कब्जा, जल्द चलेगा निगम का संयुक्त अभियान, हटेंगे खराब वाहन

पड़ताल में यह भी सामने आया कि ट्रांसपोर्ट नगर की कई प्रमुख सड़कें अतिक्रमण की वजह से लगभग बंद हो गई हैं। सड़क किनारे ही सैकड़ों पुराने और कंडम वाहन खड़े हैं, जबकि कई दुकानदारों ने अपना सामान दुकानों से बाहर सड़क तक फैला रखा है। इससे पार्किंग और यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं। केवल ट्रांसपोर्ट नगर ही नहीं, बल्कि रांवाभाठा रिंग रोड के आसपास की बाईपास सड़कों पर भी ट्रक, हाईवा और अन्य भारी वाहनों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम और पुलिस की अनदेखी के कारण सडक़ें अवैध पार्किंग स्थल में बदल रही हैं।