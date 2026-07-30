Bar बंद होने का समय खत्म, अब चलता है ‘अपना कानून’! रायपुर के हर गली-मोहल्ले से उठ रहे सवाल

Raipur Bar and Hotel News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध नशे, सट्टेबाजी और देर रात तक संचालित होने वाले बार एवं होटलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों से स्थानीय लोगों ने नशे और अन्य अवैध गतिविधियों के बढ़ने की शिकायत की है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कई स्थानों पर अवैध कारोबार फिर से सक्रिय हो जाते हैं। लोगों ने राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त और सतत कार्रवाई की मांग की है।