ओडिशा से बुलाई गई बार डांसर… SDM की मौजूदगी में मंच पर परोसी गई अश्लीलता, Video हुआ वायरल

देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह ने बताया कि 10 जनवरी को मिली लिखित शिकायत के आधार पर आयोजक देवेंद्र राजपूत, गोविंद देवांगन, नरेंद्र साहू और हसन डाडा के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 (3)(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आयोजन की अनुमति 10 जनवरी तक थी, लेकिन उसी दिन कार्यक्रम बंद करा दिया गया।