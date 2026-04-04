एग्जाम सेंटर में ‘रेट फिक्स’ Cheating! विरोध पर 7 छात्रों की एंट्री बंद, लोगों ने कहा- 12 हजार में पास कराने का चल रहा खेल?

छात्रों का कहना है कि केंद्र में खुलेआम पैसे लेकर नकल कराई जा रही थी। आरोप है कि 8 से 12 हजार रुपये लेने के बदले पर्चियां उपलब्ध कराई जा रही थीं, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों के मुताबिक, जब उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया तो 7 छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। इस घटना के बाद केंद्र में तनाव का माहौल बन गया और अन्य छात्रों में भी नाराजगी देखी गई।