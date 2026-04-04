महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, गांव-गांव चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, लापरवाही की तो नहीं आएगा पैसा…

प्रशिक्षण के दौरान ई-केवाईसी की पूरी प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं, जरूरी दस्तावेजों और समय-सीमा के बारे में सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही हितग्राहियों को होने वाली संभावित समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ समय पर मिल सके।