Bakrid 2026: बकरीद से पहले रायगढ़ में ‘शाही बकरों’ का जलवा, डेढ़ लाख तक में बिक रहे खास नस्ल के बकरे

Bakrid 2026: रायगढ़ में ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर मुस्लिम समाज में खासा उत्साह है। शहर में पंजाब और ओडिशा से खास नस्ल के बकरे मंगाए गए हैं, जिनकी कीमत 50 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच गई है। बीड़पारा निवासी शानू खान ने पंजाब से बीटल नस्ल का महंगा बकरा खरीदा है, जिसकी विशेष देखभाल की जा रही है। बकरों के लिए कूलर, पौष्टिक चारा और हरी सब्जियों की व्यवस्था की गई है। बकरीद से पहले शहर में बकरों की खरीद-फरोख्त और बाजारों में रौनक बढ़ गई है।