Sushasan Tihar 2026: रायगढ़ को मिली हाईटेक FSL लैब की सौगात, CM साय ने किया शुभारंभ

Sushasan Tihar 2026: सुशासन तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम साय ने क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL लैब) का विधिवत शुभारंभ किया। राजामहल के पास स्थापित इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला के शुरू होने से रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की पुलिस जांच व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। अब गंभीर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए नमूनों को बिलासपुर भेजने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी।