CG News: रायपुर के शिक्षक बनेंगे एआई मास्टर ट्रेनर, शिक्षा में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, गूगल के साथ करार

तकनीकी सत्र में गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड राजेश रंजन ने एआई टूल्स के उपयोग, उनके लाभ, मोबाइल और कंप्यूटर पर संचालन, तथा विद्यार्थियों में बढ़ते उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कॉपीराइट और एआई आधारित कंटेंट निर्माण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के हेड संजय जैन ने संवादात्मक सत्र में शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट किया कि एआई शिक्षकों का विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी है। उन्होंने विशेष बच्चों की शिक्षा, डेटा सुरक्षा और एथिक्स जैसे विषयों पर भी सरल तरीके से जानकारी दी।