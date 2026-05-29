4 जून को होगा Pre D.El.Ed का एग्जाम! सुबह 9.30 बजे बंद हो जाएंगे गेट, Vyapam परीक्षा में सख्त नियम लागू

CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 4 जून को प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। जीपीएम जिले में परीक्षा के लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 3700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी, जबकि परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार सुबह 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के लिए फ्रिस्किंग, वीडियोग्राफी और पुलिस निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है।