रायपुर में देर रात बवाल, नशे में धुत युवकों ने कॉलोनी में की मारपीट, VIDEO हुआ वायरल

Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध अब लोगों के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। शहर में आए दिन छेड़छाड़, मारपीट, लूट और नशे से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। खासकर युवाओं में बढ़ती नशाखोरी को अपराध बढ़ने की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसी बीच रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है।