आखिर क्या है Ebola Virus? अलर्ट मोड पर छत्तीसगढ़, एयरपोर्ट पर शुरू हुई स्क्रीनिंग

Ebola Alert in Chhattisgarh: दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस संक्रमण को लेकर बढ़ती चिंता के बीच छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य में फिलहाल इबोला संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर विशेष स्क्रीनिंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण और ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शुरुआती सतर्कता और निगरानी के जरिए किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सकता है। इसी वजह से एयरपोर्ट से लेकर अस्पतालों तक स्वास्थ्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।