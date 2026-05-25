Ebola Virus Alert: कोरोना के बाद अब इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट, रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की होगी जांच

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को आइसोलेशन, रेफरल और आपातकालीन प्रबंधन की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि किसी भी संभावित स्थिति से तत्काल निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन और मेडिकल टीम तैयार रहनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।