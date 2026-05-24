24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब Raipur एयरपोर्ट पर नहीं बनेंगी Reels! हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

Raipur Airport Rules Changed: रायपुर में हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत एयरपोर्ट के संवेदनशील क्षेत्रों में रील्स, वीडियो और फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 24, 2026

Airport New Rules

Airport New Rules(photo-patrika)

Airport New Rules: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने नियमों को सख्त करते हुए एयरपोर्ट के कई संवेदनशील क्षेत्रों में रील्स, वीडियो और फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है ताकि एयरपोर्ट संचालन में किसी तरह की बाधा न आए। यात्रियों से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें।

Airport New Rules: सुरक्षा होल्ड एरिया में पूरी तरह बैन

नई गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में रील्स या वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह वही क्षेत्र है जहां CISF यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है। इस दौरान किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग सुरक्षा कारणों से वर्जित होगी।

बोर्डिंग और एयरक्राफ्ट क्षेत्र में भी रोक

विमान के पार्किंग एरिया, बस से विमान तक जाने वाले मार्ग और बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान रुककर फोटो या वीडियो बनाना भी अब मना होगा। हालांकि, यात्री उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो या वीडियो ले सकते हैं।

क्रू के निर्देशों का पालन अनिवार्य

यदि केबिन क्रू किसी यात्री को कैमरा बंद करने के लिए कहता है, तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा। क्रू के निर्देशों की अवहेलना करने पर यात्री को ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और एयरलाइन नियमों के अनुसार यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यह नियम सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने पर DGCA की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा CISF द्वारा मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

सुरक्षा को प्राथमिकता

अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य एयरपोर्ट और उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

ये भी पढ़ें

रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली
रायपुर
Raipur Address Verification

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 May 2026 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब Raipur एयरपोर्ट पर नहीं बनेंगी Reels! हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आज UPSC प्रीलिम्स एग्जाम! 8,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल, छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेज बने परीक्षा केंद्र

UPSC Prelims 2026
रायपुर

Nautapa कल से शुरू... छत्तीसगढ़ में पहले से ही दिख रहा असर, बेजुबान भी तोड़ रहे दम, IMD ने किया अलर्ट जारी

IMD heatwave Alert
रायपुर

रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली

Raipur Address Verification
रायपुर

गर्मी में ‘वॉटर बिजनेस’ हाई! ‘शुद्ध पानी’ के नाम पर बड़ा कारोबार, छत्तीसगढ़ में रोज 15-20 लाख का हो रहा बिज़नेस

Bottled Water Demand
रायपुर

महानदी तटबंध निर्माण में बड़ा खेल! 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर लगे गंभीर सवाल

Chhattisgarh news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.