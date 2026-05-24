अब Raipur एयरपोर्ट पर नहीं बनेंगी Reels! हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

Airport New Rules: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने नियमों को सख्त करते हुए एयरपोर्ट के कई संवेदनशील क्षेत्रों में रील्स, वीडियो और फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है ताकि एयरपोर्ट संचालन में किसी तरह की बाधा न आए। यात्रियों से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें।