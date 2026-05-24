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रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली

Chhattisgarh police operation: रायपुर के इंद्रप्रस्थ फेज-2 इलाके में पुलिस टीम ने एड्रेस वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस दौरान किरायेदारों और स्थानीय निवासियों के पहचान दस्तावेजों की जांच की गई।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 24, 2026

Raipur Address Verification

Raipur Address Verification(photo-patrika)

Raipur Address Verification: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंद्रप्रस्थ फेज-2 इलाके में पुलिस टीम एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पहुंची। यह कार्रवाई नियमित प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले किरायेदारों, नए निवासियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान और दस्तावेजों की जांच करना है। पुलिस इस अभियान के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। मौके पर लोगों से आधार कार्ड, वोटर आईडी और किरायानामा जैसे जरूरी दस्तावेज भी जांच के लिए मांगे गए।

Raipur Address Verification: पुलिस वेरिफिकेशन का उद्देश्य

पुलिस के अनुसार यह अभियान मुख्य रूप से किरायेदार सत्यापन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) जारी करने से जुड़े आवेदनों की जांच के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध या संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना है।

मौके पर दस्तावेजों की हुई जांच

एड्रेस वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों से उनके पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की जांच की गई। किरायेदारों से उनके मकान मालिक द्वारा दिया गया किराया समझौता (Rent Agreement) और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी मांगा गया।

किरायेदारों के लिए जरूरी निर्देश

पुलिस ने किरायेदारों को सलाह दी कि वे हमेशा अपना वैध पहचान पत्र और रेंट एग्रीमेंट तैयार रखें। किसी भी नए किरायेदार को रखने से पहले मकान मालिक को उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

सुरक्षा के लिहाज से नियमित अभियान

पुलिस विभाग द्वारा इस तरह के एड्रेस वेरिफिकेशन अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं, ताकि शहर में रह रहे लोगों का रिकॉर्ड अपडेट रहे और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इससे अपराधों पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलती है।

स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील

पुलिस ने स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी संदेह की स्थिति में पुलिसकर्मियों का पहचान पत्र (आईडी कार्ड/बैज) देखकर ही जानकारी साझा करें।

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Published on:

24 May 2026 08:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली

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