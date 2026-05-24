रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली

Raipur Address Verification: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंद्रप्रस्थ फेज-2 इलाके में पुलिस टीम एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पहुंची। यह कार्रवाई नियमित प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले किरायेदारों, नए निवासियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान और दस्तावेजों की जांच करना है। पुलिस इस अभियान के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। मौके पर लोगों से आधार कार्ड, वोटर आईडी और किरायानामा जैसे जरूरी दस्तावेज भी जांच के लिए मांगे गए।