International Museum Day: देश के टॉप-10 संग्रहालय के इतिहास पर दीमकों ने किया हमला, दुर्लभ धरोहरों के रिकॉर्ड पर छाया संकट

पुराने अभिलेखों में उल्लेख है कि प्रतिमा रायपुर के वकील सुखनंदलाल अग्रवाल के संग्रह से प्राप्त हुई थी। इसमें पद्मपाणि को अलंकृत चौकी पर दर्शाया गया है, जिसके सामने दो सिंह बने हुए हैं। प्रतिमा में कमल, आभूषण और जटा पर अंकित बुद्ध प्रतिमा जैसी विशेष कलात्मक आकृतियां मौजूद हैं। इस संबंध में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि चोरी हुई मूर्ति वापस आ रही है। जैसे ही मूर्ति दिल्ली स्थित संस्कृति मंत्रालय पहुंचेगी, उसे रायपुर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।