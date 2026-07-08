छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक जारी! नई ट्रांसफर पॉलिसी, धान खरीदी और बजट पर आज हो सकता है बड़ा फैसला

बैठक में प्रदेश में मानसून की स्थिति और खरीफ फसलों की बुआई की समीक्षा भी प्रमुख एजेंडे में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में कम वर्षा के कारण खेती प्रभावित हुई है। इसी को देखते हुए खाद-बीज की उपलब्धता, किसानों तक समय पर आपूर्ति और कृषि विभाग की तैयारियों पर भी मंत्रिपरिषद मंथन कर रही है। सरकार जरूरत पड़ने पर किसानों को राहत देने और कृषि कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कदमों पर भी विचार कर सकती है।