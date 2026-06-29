छत्तीसगढ़ में तबादलों पर ब्रेक! June खत्म होने को लेकिन सरकार का फैसला बाकी, अब कर्मचारियों करेंगे CS से मुलाकात

Transfer Policy 2026: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति को लेकर सरकारी कर्मचारियों का इंतजार इस बार लंबा हो गया है। हर साल आमतौर पर मई-जून के दौरान राज्य सरकार स्थानांतरण नीति जारी कर देती है, लेकिन इस बार जून खत्म होने को है और अभी तक नीति को लेकर कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया है। नीति में देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि समय पर तबादला नीति जारी होने से कर्मचारियों को अपने परिवार और कार्यस्थल से जुड़े फैसले लेने में सुविधा मिलती है।