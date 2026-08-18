Indian Railways: रायपुर रेल मंडल में AI क्रांति, ट्रेन के पहिए से यात्री के चेहरे तक 360 डिग्री निगरानी, पानी कम होते ही मिलेगा अलर्ट

Railway Safety AI System: @ हिमांशु शर्मा। रायपुर रेल मंडल में निगरानी और सुरक्षा तंत्र का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से मालगाड़ी से लेकर यात्री ट्रेनों के कोच में 360 डिग्री स्कैन होगा। एआई कैमरे चलते ट्रेन के पहिए, ब्रेक और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों में होने वाली खराबी को तुरंत पकड़ेंगे और इसकी जानकारी सीधे संबंधित वर्कशॉप तक पहुंच जाएगी। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से अनेक काम किए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि एआई क्रांति से समय पर ट्रेन चलने के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मंडल में 10 अलग-अलग कार्यों के लिए एआई आधारित सिस्टम लगाए जा रहे हैं।