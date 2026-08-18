18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Indian Railways: रायपुर रेल मंडल में AI क्रांति, ट्रेन के पहिए से यात्री के चेहरे तक 360 डिग्री निगरानी, पानी कम होते ही मिलेगा अलर्ट

Railway Track Repair:रायपुर रेल मंडल में AI से ट्रेन के पहिए, ब्रेक, यात्री के चेहरे और सामान की 360 डिग्री निगरानी होगी। पानी कम होते ही अलर्ट मिलेगा, सुरक्षा और ट्रेन संचालन होगा स्मार्ट।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 18, 2026

Indian Railways

ट्रेन के पहिए से लेकर यात्री के चेहरे और सामान पर होगी नजर (Photo Patrika)

Railway Safety AI System: @ हिमांशु शर्मा। रायपुर रेल मंडल में निगरानी और सुरक्षा तंत्र का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से मालगाड़ी से लेकर यात्री ट्रेनों के कोच में 360 डिग्री स्कैन होगा। एआई कैमरे चलते ट्रेन के पहिए, ब्रेक और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों में होने वाली खराबी को तुरंत पकड़ेंगे और इसकी जानकारी सीधे संबंधित वर्कशॉप तक पहुंच जाएगी। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से अनेक काम किए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि एआई क्रांति से समय पर ट्रेन चलने के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मंडल में 10 अलग-अलग कार्यों के लिए एआई आधारित सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

  1. वर्चुअल ट्रैकिंग- भिलाई के पीपी यार्ड में एआई बेस्ड वर्चुअल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। एआई कैमरे से मालगाड़ी से लेकर यात्री ट्रेनों के कोच का 360 डिग्री स्कैन करते हैं।
  2. फेस रिकग्निशन- बड़े स्टेशनों पर फेस रिकग्निशन वाले एआई सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
  3. एआई सिस्टम से यात्री-कर्मचारी को मिलेगी राहत , डेटा लॉगर से समय पर चलाएंगे ट्रेन: कंट्रोल रूम में ट्रेन चलने का डेटा लॉगर डिस्प्ले लगेगा। इसमें ट्रेनों की रियल-टाइम लोकेशन दिखेगी।
  4. ट्रेन व कोच की मांग- मैनेजमेंट के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल तैयार किया गया है। यह वेटिंग लिस्ट का विश्लेषण कर बताएगा कि किस रूट पर कितनी मांग है।
  5. आईगोट देगा पानी का अलर्ट-कई बार कोच में पानी खतम हो जाता है, इस सिस्टम में पानी का स्तर कम होते ही आईगोट सिस्टम अलर्ट जारी करेगा।
  6. लेवल क्रासिंग पर एआई कैमरे- एआई वाले कैमरे से लेवल क्रासिंग गेट बंद होने का ऑटोमैटिक संकेत सीधे स्टेशन मास्टर को मिलेगा। गेट पूरी तरह बंद है या नहीं, यह पता करने के बाद ही स्टेशन मास्टर ट्रेन को आगे बढऩे की हरी झंडी देंगे।
  7. दोस्त सिस्टम से मिलेगी सुरक्षा- दोस्त एआई बेस्ड सिस्टम है। यह ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों को उसी या दूसरी लाइन पर आने वाली ट्रेन का अलर्ट मैसेज भेजेगा।
  8. ड्रोन से ओएचई का सर्वे- रेलवे में पहली बार रखरखाव के लिए ड्रोन से ओएचई लाइन का सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन ऊपर से तार, पोल और अन्य उपकरणों की फोटो-वीडियो लेकर फॉल्ट बता देता है। इससे मैनपावर और समय दोनों बच रहा।
  9. ट्रेन को पटरी से उतरने रोकेंगे-स्टेशन पर गुजरने वाले कोच और वैगन के निचले हिस्से यानी अंडर-गियर की जांच एआई कैमरे करेंगे।
  10. आईआर कंट्रोलर का रियल-टाइम मॉनिटरिंग:::: स्टेशन में लगे लिफ्ट, एस्केलेटर और बिजली सिस्टम की रियल-टाइम निगरानी आईआर कंट्रोलर सिस्टम करेगा

रायपुर मंडल में स्टेशन- 45

मंडल में एआई बेस्ड कैमरे लगेंगे- 100 से अधिक
मंडल से चलने वाली यात्री ट्रेनें- 130 से अधिक
मंडल में नए कार्य एआई से होंगे- 10 से अधिक
रायपुर स्टेशन का फुटफॉल- 80 हजार से अधिक

वर्जन

रायुपर रेल मंडल में बहुत से कार्य एआई के जरिए हो रहे हैं। यात्री व कर्मचारियों की सुविधा और समय की बचत के लिए भी एआई से कार्य कराने की प्लानिंग है। जल्द ही मंडल एआई से लैस होगा। करीब दस कार्य एआई के जरिए होंगे, कुछ शुरू भी हो गए हैं।

  • दयानंद, डीआरएम, रायपुर रेल मंडल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 05:06 pm

Published on:

18 Aug 2026 05:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railways: रायपुर रेल मंडल में AI क्रांति, ट्रेन के पहिए से यात्री के चेहरे तक 360 डिग्री निगरानी, पानी कम होते ही मिलेगा अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में लगी सावन की झड़ी, 19, 20, 21, 22 अगस्त तक होगी बारिश, 28 जिलों के लिए चेतावनी जारी

raipur Heavy rain
रायपुर

Illegal Fertilizer Seized: रायपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस 531 क्विंटल खाद जब्त, व्यापारी पर FIR

Illegal Fertilizer Seized
रायपुर

Patrika Exclusive: छत्तीसगढ़ की राखियों से 136 देशों में सजेगी भाइयों की कलाई, डाक विभाग ने की खास तैयारी, 5 किलो तक के पार्सल भेज सकेंगे लोग

Chhattisgarh Rakhi 2026
रायपुर

प्लॉट खरीदने से पहले सावधान! अवैध कॉलोनियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कसा शिकंजा, जानें नियम और सजा का प्रावधान

Illegal Colonies Crackdown
रायपुर

‘अंग्रेजों के चाटुकार अब वंदे मातरम् का पाठ पढ़ा रहे’, दीपक बैज का BJP पर तीखा हमला

Chhattisgarh Politics
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.