Patrika Exclusive: छत्तीसगढ़ की राखियों से 136 देशों में सजेगी भाइयों की कलाई, डाक विभाग ने की खास तैयारी, 5 किलो तक के पार्सल भेज सकेंगे लोग

Chhattisgarh Rakhi 2026:@ राकेश टेंभुरकर। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग विदेशों में रहने वाले भाई-बहनों तक समय पर राखी पहुंचाने की विशेष तैयारियों में जुट गया है। विभाग की इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस (आईटीपीएस) के माध्यम से दुनिया के 136 देशों में किफायती दरों पर राखी और उपहार भेजे जा सकेंगे। इस सेवा के तहत 50 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक के पैकेट बुक किए जा सकते हैं, जिन्हें डायरेक्ट फ्लाइट्स के जरिए 7 से 10 दिनों के भीतर संबंधित देशों में पहुंचा दिया जाएगा। डाक विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर एनके राजपाल ने बताया कि यह पहली बार है जब विश्व के 195 देशों में से 136 देशों के लिए राखी भेजने की विशेष व्यवस्था की गई है।