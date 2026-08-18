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CSPDCL: बिजली का बिल नहीं, अब हर दिन की खपत देखिए! छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर का नया दौर

Smart Electricity Meter: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटरिंग से बिजली व्यवस्था हो रही डिजिटल, उपभोक्ताओं को रोजाना खपत, रीडिंग और बिल की सटीक जानकारी मिल रही है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 18, 2026

CSPDCL

CSPDCL: बिजली का बिल नहीं, अब हर दिन की खपत देखिए! (photo-patrika)

CSPDCL: छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटरिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत, मीटर रीडिंग और लोड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित रूप से मिल रही हैं। इससे बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को बिजली खर्च को समझने और नियंत्रित करने में भी मदद मिल रही है।

Smart Meter Chhattisgarh: हर दिन की बिजली खपत पर नजर

स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की जानकारी रोजाना देख सकते हैं। वर्तमान खपत के साथ पिछले 12 महीनों की बिजली खपत का रिकॉर्ड और उसका चार्ट भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्वीकृत और उपयोग किए जा रहे लोड का मासिक विवरण, बिजली खपत और संबंधित चार्ज की जानकारी भी उपलब्ध रहती है। इससे उपभोक्ता यह समझ सकता है कि उसके घर या परिसर में किस समय और कितनी बिजली खर्च हो रही है।

मीटर रीडिंग की मानवीय चूक से राहत

पारंपरिक मीटर व्यवस्था में रीडिंग दर्ज करने के दौरान मानवीय चूक की संभावना बनी रहती है। स्मार्ट मीटर डिजिटल तरीके से खपत का डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे रीडिंग से जुड़ी गलतियों को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही औसत बिल की समस्या होने पर भी उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। खराब या बंद मीटर की जानकारी भी सिस्टम के जरिए समय पर मिलने की सुविधा उपलब्ध है।

बिजली बिल सुधार के लिए दफ्तर के चक्कर कम

स्मार्ट मीटरिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि उपभोक्ता को बिजली खपत और बिल से संबंधित कई जानकारियां डिजिटल माध्यम से मिल जाती हैं। इससे सामान्य जानकारी या खपत की जांच के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। किसी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए इंजीनियरों की टीम द्वारा सर्वे और जांच भी की जाती है।

54 प्रतिशत क्षेत्र में स्मार्ट मीटर का विस्तार

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटरिंग का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई जिलों के कस्बों और ब्लॉक स्तर तक स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर करीब 54 प्रतिशत क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का काम जारी है।

‘मोर स्मार्ट बिजली’ ऐप से मोबाइल पर जानकारी

स्मार्ट मीटर के साथ डिजिटल सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। उपभोक्ता ‘मोर स्मार्ट बिजली’ ऐप के माध्यम से अपनी दैनिक बिजली खपत पर नजर रख सकते हैं। मोबाइल पर खपत का डेटा देखने से उपभोक्ता यह पता लगा सकता है कि बिजली का इस्तेमाल सामान्य से अधिक कहां हो रहा है। इसके आधार पर अनावश्यक बिजली खपत को कम किया जा सकता है और मासिक बिजली खर्च को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

RDSS के तहत 8,126 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटरिंग को व्यापक बिजली सुधार योजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट मीटरिंग और वितरण ढांचे से जुड़े कार्यों को मिलाकर प्रदेश के लिए कुल 8,126 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय बताया गया है। वहीं 16 मार्च 2026 तक RDSS के तहत छत्तीसगढ़ को 1,168.78 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे। यह योजना केवल स्मार्ट मीटर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है।

स्मार्ट मीटर के साथ मजबूत होगा बिजली नेटवर्क

केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग के अलावा पुराने कंडक्टर बदलने, सब-स्टेशनों और ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने, नए ट्रांसफॉर्मर और सब-स्टेशन स्थापित करने तथा फीडर सेग्रीगेशन जैसे कार्य भी शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य बिजली वितरण व्यवस्था की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना है। स्मार्ट मीटर इसी व्यापक आधुनिकीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

गांवों में भी बदल रहा बिजली इस्तेमाल का तरीका

स्मार्ट मीटर का असर केवल शहरी उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत समझने और नियंत्रित करने का नया माध्यम मिल रहा है। पहले जहां महीने के अंत में बिल देखकर खपत का अंदाजा लगाया जाता था, वहीं स्मार्ट मीटर और डिजिटल ऐप के जरिए उपभोक्ता नियमित रूप से अपनी खपत पर नजर रख सकता है। इससे परिवार अपने बिजली बजट को पहले से बेहतर तरीके से तय कर सकता है।

बिजली बचत में मददगार हो सकता है स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटर का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा जब उपभोक्ता उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल बिजली बचाने के लिए करें। यदि किसी घर में किसी विशेष समय या उपकरण की वजह से बिजली खपत अधिक हो रही है, तो उपभोक्ता डेटा के आधार पर इसकी पहचान कर सकता है। अनावश्यक उपकरण बंद करने, बिजली के इस्तेमाल का समय बदलने और ज्यादा खपत वाले उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित करने से बिजली की बचत की जा सकती है। इससे बिजली बिल के साथ परिवार के मासिक खर्च को भी नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

जानकारी या समस्या के लिए 1912 पर करें संपर्क

स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए उपभोक्ता बिजली विभाग की हेल्पलाइन 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं।

डिजिटल बिजली व्यवस्था की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

स्मार्ट मीटरिंग के बढ़ते नेटवर्क के साथ छत्तीसगढ़ की बिजली वितरण व्यवस्था धीरे-धीरे डिजिटल दौर में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य केवल मीटर बदलना नहीं, बल्कि बिजली खपत की जानकारी को अधिक पारदर्शी बनाना, वितरण व्यवस्था को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को अपने बिजली खर्च पर बेहतर नियंत्रण देना है।

शहरों से लेकर गांवों तक स्मार्ट मीटर का विस्तार होने के साथ आने वाले समय में उपभोक्ता बिजली की खपत को पहले से अधिक आसानी से समझ और नियंत्रित कर सकेंगे। यही डिजिटल बिजली व्यवस्था की दिशा में इस बदलाव का सबसे बड़ा उद्देश्य है।

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Updated on:

18 Aug 2026 12:44 pm

Published on:

18 Aug 2026 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CSPDCL: बिजली का बिल नहीं, अब हर दिन की खपत देखिए! छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर का नया दौर

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