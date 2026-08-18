CSPDCL: बिजली का बिल नहीं, अब हर दिन की खपत देखिए! छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर का नया दौर

स्मार्ट मीटर का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा जब उपभोक्ता उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल बिजली बचाने के लिए करें। यदि किसी घर में किसी विशेष समय या उपकरण की वजह से बिजली खपत अधिक हो रही है, तो उपभोक्ता डेटा के आधार पर इसकी पहचान कर सकता है। अनावश्यक उपकरण बंद करने, बिजली के इस्तेमाल का समय बदलने और ज्यादा खपत वाले उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित करने से बिजली की बचत की जा सकती है। इससे बिजली बिल के साथ परिवार के मासिक खर्च को भी नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।