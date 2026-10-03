अमारी सिल्क’ ब्रांड से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा द्वारा अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को रायपुर जिले के कुंवरगढ़ स्थित प्रशिक्षण केंद्र में हथकरघा और खादी के बचत कपड़े से खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। उक्त प्रशिक्षण से प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों को रोजगार का साधन मिलेगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं द्वारा आज इस कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण की संस्कृत में विशेष प्रस्तुति दी गई। साथ ही महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संघर्ष की नाट्य प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को और आकर्षित बनाने राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्रों द्वारा महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन को भरतनाट्यम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।