रायपुर में ई-रिक्शा बने मुसीबत! ड्राइविंग सीट पर भी बैठा रहे सवारी, कई लोगों की हो चुकी है मौत

Raipur E-Rickshaw: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में चलने वाले ई-रिक्शा में क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने और ड्राइविंग सीट के पास यात्रियों को बैठाकर चलाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे वाहन के संतुलन बिगड़ने और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। गुरुवार को भी ड्राइविंग सीट के पास बैठे एक युवक की चलते ई-रिक्शा से गिरने के बाद मौत हो गई। इससे पहले भी शहर में ई-रिक्शा के अनियंत्रित होकर पलटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इन हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। बावजूद इसके, ओवरलोडिंग और लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है।