किसानों से वसूला मंडी TAX कहां हो रहा खर्च? रायपुर में 1.40 करोड़ के निर्माण कार्यों पर उठे सवाल

Mandi tax Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर मंडी बोर्ड की ओर से किसानों से टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंडी बोर्ड ने नगर निगम के अलग-अलग वार्डों में CC रोड, नाली, पुलिया और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की निविदा जारी की है। निविदा में शहर के कई इलाकों में निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसके बाद जागरूक लोगों ने सवाल उठाया है कि किसानों से मिलने वाली मंडी की राशि को ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहर के निर्माण कार्यों में क्यों खर्च किया जा रहा ह