Patrika Exclusive: कुल 1542 लोगों का रेस्क्यू, 300 परिवार राहत कैंप में… भादो की बारिश ने रायपुर को किया बेहाल

Patrika Exclusive @अजय रघुवंशी/त्रिलोचन मानिकपुरी: भादो के आखिरी दिनों में हुई लगातार बारिश राजधानी रायपुर के कई इलाकों के लिए मुसीबत बन गई। दो दिन की बारिश के बाद रायपुर की निचली बस्तियों में रविवार को भी पानी भरा रहा। कई परिवारों के घरों में पानी घुसने से उन्हें स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवनों में शरण लेनी पड़ी। लोगों का राशन पानी में खराब हो गया और अब उन्हें पानी उतरने का इंतजार है, ताकि वे अपने घर लौटकर दोबारा जिंदगी शुरू कर सकें। रविवार को भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा।