Chhattisgarh Literacy: पढ़ाई की कोई उम्र नहीं! 96 साल के तमन साव ने दी साक्षरता परीक्षा, 1.70 लाख लोग बने हिस्सा

Chhattisgarh Literacy: छत्तीसगढ़ में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश के 20 हजार से अधिक गांवों और वार्डों में हुई इस परीक्षा में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि उम्र और सामाजिक परिस्थितियों की बाधाओं को पीछे छोड़कर अलग-अलग वर्गों के लोगों ने परीक्षा दी। बस्तर समेत दूरस्थ क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उन लोगों को साक्षर बनाना है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए।