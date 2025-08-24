CSVTU में लागू हुआ NEP सिलेबस, डिप्लोमा कोर्स में जोड़े गए नए विषय… कंप्यूटर थ्रेड्स, योग और मेडिटेशन

सीएसवीटीयू के एनईपी आधारित सिलेबस को इस तरह से तैयार किया गया है कि, इससे विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्प मिलेंगे। पहले साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे और तीसरे साल की पढ़ाई के बाद एग्जिट करने पर डिप्लोमा की पात्रता होगी। पूरा कोर्स मुकम्मल करने वाले विद्यार्थी डिग्री के हकदार बनेंगे। अभी बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद वहीं से वो कोर्स शुरू करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट फॉर्मूले से यह मुमकिन हो सकेगा।