बोरी में मिला महिला का शव… हाथ में गोदने से लिखा है- महादेव, आरती, लखन, सुरेश और आईएके…. जांच में जुटी पुलिस

सुपेला टीआई विजय यादव ने बताया कि शनिवार को सुबह चंद्रामौर्या अंडरब्रिज के पास सुपेला क्षेत्र में प्लास्टिक की बोरी में महिला का शव बंधा मिला। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने जांच की। प्रथम दृष्टया जिस तरह से शव डिकंपोज हुआ है, अनुमान है कि पांच दिन पुराना शव है। महिला की पहले हत्या की गई। उसके बाद शव को जूट और प्लास्टिक की बोरी में लपेटा गया। इसके बाद लाकर ब्रिज के पास फेक दिया गया।