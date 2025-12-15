15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

भिलाई

बोरी में मिला महिला का शव… हाथ में गोदने से लिखा है- महादेव, आरती, लखन, सुरेश और आईएके…. जांच में जुटी पुलिस

Murder Case: शनिवार को सुबह चंद्रामौर्या अंडरब्रिज के पास सुपेला क्षेत्र में प्लास्टिक की बोरी में महिला का शव बंधा मिला। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने जांच की।




भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 15, 2025

Murder

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

CG Murder Case: सुपेला थाना अंतर्गत चंद्रामौर्या अंडरब्रिज के पास एक दिन पहले बोरी में बंधा एक महिला का शव मिला था। उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम के लिए शव को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भेजा है। पुलिस को हत्या की आशंका है।

सुपेला टीआई विजय यादव ने बताया कि शनिवार को सुबह चंद्रामौर्या अंडरब्रिज के पास सुपेला क्षेत्र में प्लास्टिक की बोरी में महिला का शव बंधा मिला। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने जांच की। प्रथम दृष्टया जिस तरह से शव डिकंपोज हुआ है, अनुमान है कि पांच दिन पुराना शव है। महिला की पहले हत्या की गई। उसके बाद शव को जूट और प्लास्टिक की बोरी में लपेटा गया। इसके बाद लाकर ब्रिज के पास फेक दिया गया।

सेक्टर एरिया की तरफ से आए आरोपी

पुलिस ने बताया कि शव खराब हो गया था।हत्या के आरोपी को वारदात को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगाना था। तीन-चार दिन के इंतजार के बाद उसे गाड़ी में भर कर रात को निकले होंगे। टाउनशिप की गैरेज रोड से चंद्रामौर्या अंडर ब्रिज में घुसा। ब्रिज के किनारे फेंक कर भाग गए।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे

टीआई ने बताया कि महिला की उम्र करीब 35 वर्ष होगी। उसके बाए हाथ में गोदना है। हाथ में महादेव, आरती, लखन, सुरेश और आईएके लिखा था। मामले में आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

अंडरब्रिज में अंधेरा

चंद्रामौर्या अंडर ब्रिज में अंधेरा पसरा रहता है। अक्सर ब्रिज में पानी भरा रहता है। इस अंडर ब्रिज के लिए प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है। रात में अंधेरा और पानी की वजह से लोगों का कम आना जाना रहता है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने शव को ठिकाने लगा कर भाग निकला।

Published on:

15 Dec 2025 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / बोरी में मिला महिला का शव… हाथ में गोदने से लिखा है- महादेव, आरती, लखन, सुरेश और आईएके…. जांच में जुटी पुलिस

