भिलाई स्टील प्लांट के STG यूनिट में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार देख सहमे लोग, मची अफरा-तफरी

16 अगस्त 2025- भिलाई इस्पात संयत्र में ब्लास्ट फर्नेस का डस्ट क्रिएचर फटने से आगजनी

7 जुलाई 2025- कोक ओवन यूनिट की 5 और 6 नंबर की बैटरी स्ट्रक्चर पर गिरी, कई हताहत नहीं

15 अप्रैल 2025- ब्लास्ट फर्नेश के पास काम कर रहा ठेका मजदूर झुलसा

24 मार्च 2025- कोक ओवन प्लांट में आग, कोई हताहत नहीं

6 जनवरी 2025- ब्लास्ट फर्नेस में काम के दौरान आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कोई नुकसान नहीं

13 नवंबर 2024- ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव, तीन मजदूर घायल

10 अक्टूबर 2024- दो क्रेनों के बीच टक्कर से स्टॉपर टूटा, कर्मचारी की मौत