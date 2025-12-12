12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट के STG यूनिट में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार देख सहमे लोग, मची अफरा-तफरी

Bhilai Steel Plant STG unit fire broke out: भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन नंबर-2 में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। ICL के सामने PBS-2 के पाइपलाइन से गैस का रिसाव शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड में गैस आग की लपटों में बदल गई।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 12, 2025

भिलाई स्टील प्लांट के STG यूनिट में आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई स्टील प्लांट के STG यूनिट में आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bhilai Steel Plant STG unit fire broke out: भिलाई स्टील प्लांट के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन (STG यूनिट) में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। अचानक उठे धुएं के गुबार से यूनिट में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

गैस लाइन की समस्या से भड़की आग

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, गैस लाइन में आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते आग तेजी से फैल गई। लपटें इतनी भीषण थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। राहत की बात यह रही कि आग लगने से लगभग एक घंटे पहले ही यूनिट में काम कर रहे मजदूर अपनी ड्यूटी खत्म कर बाहर निकल चुके थे। इसी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई।

फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया है। उधर, वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से CISF जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

भिलाई स्टील प्लांट में हादसे

16 अगस्त 2025- भिलाई इस्पात संयत्र में ब्लास्ट फर्नेस का डस्ट क्रिएचर फटने से आगजनी
7 जुलाई 2025- कोक ओवन यूनिट की 5 और 6 नंबर की बैटरी स्ट्रक्चर पर गिरी, कई हताहत नहीं
15 अप्रैल 2025- ब्लास्ट फर्नेश के पास काम कर रहा ठेका मजदूर झुलसा
24 मार्च 2025- कोक ओवन प्लांट में आग, कोई हताहत नहीं
6 जनवरी 2025- ब्लास्ट फर्नेस में काम के दौरान आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कोई नुकसान नहीं
13 नवंबर 2024- ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव, तीन मजदूर घायल
10 अक्टूबर 2024- दो क्रेनों के बीच टक्कर से स्टॉपर टूटा, कर्मचारी की मौत

Bus Accident in Andhra-CG Border: मारेडमिल्ली घाट में दर्दनाक बस हादसा: गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल
सुकमा
भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

12 Dec 2025 02:46 pm

भिलाई

छत्तीसगढ़

