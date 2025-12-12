Cold Wave Alert in CG: शीतलहर का अलर्ट… अगले 3 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

शीतलहर की स्थिति को देखते हुए विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले तीन दिनों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। इससे रात और सुबह की ठिठुरन और अधिक बढ़ेगी। दूसरी ओर अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक 30.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो बुधवार के मुकाबले 1.2 डिग्री अधिक है। दिन में धूप चुभ रही है, रात में सर्दी बढ़ रही है।