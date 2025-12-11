कल्याण कॉलेज में बवाल: विधायक प्रतिनिधि सहित 4 NSUI नेताओं पर FIR, चप्पल की माला लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता

आकाश कन्नौजिया ने माना कि कार्यकर्ता चप्पल की माला लेकर कॉलेज पहुंचे थे। उनका कहना है कि उद्देश्य प्राचार्य को यह माला पहनाकर सबक सिखाना था, लेकिन कक्ष में पहुंचने पर मानवीयता के नाते माला नहीं पहनाई गई और चप्पलें टेबल पर रख दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने लगभग 60 वर्षीय महिला सफाईकर्मी के साथ दुर्व्यवहार कर उसे नौकरी से निकाला, जिसके विरोध में वे आए थे।