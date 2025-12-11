11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

कल्याण कॉलेज में बवाल: विधायक प्रतिनिधि सहित 4 NSUI नेताओं पर FIR, चप्पल की माला लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता

Crime News: आकाश कन्नौजिया ने माना कि कार्यकर्ता चप्पल की माला लेकर कॉलेज पहुंचे थे। उनका कहना है कि उद्देश्य प्राचार्य को यह माला पहनाकर सबक सिखाना था, लेकिन कक्ष में पहुंचने पर मानवीयता के नाते माला नहीं पहनाई गई और चप्पलें टेबल पर रख दी गईं।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 11, 2025

कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारियों के उत्पात का मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारियों के उत्पात का मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार दोपहर हुए उपद्रव के मामले में भिलाई नगर पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और भिलाई नगर विधायक प्रतिनिधि आकाश कन्नौजिया, पूर्व मानसेवी सहायक प्राध्यापक नितेश गुप्ता, आशीष कालो, भौमित पटेल, अंशुल शर्मा सहित अन्य युवकों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद सभी आरोपी घर से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।

चप्पल की माला लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता

आकाश कन्नौजिया ने माना कि कार्यकर्ता चप्पल की माला लेकर कॉलेज पहुंचे थे। उनका कहना है कि उद्देश्य प्राचार्य को यह माला पहनाकर सबक सिखाना था, लेकिन कक्ष में पहुंचने पर मानवीयता के नाते माला नहीं पहनाई गई और चप्पलें टेबल पर रख दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने लगभग 60 वर्षीय महिला सफाईकर्मी के साथ दुर्व्यवहार कर उसे नौकरी से निकाला, जिसके विरोध में वे आए थे।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, शिक्षकों ने कहा- यह गुंडागर्दी है

सूचना मिलते ही भिलाई नगर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित युवकों को कक्ष से बाहर निकाला। समय रहते हस्तक्षेप से बड़ी अव्यवस्था होने से बच गई। कई शिक्षकों ने इसे गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि छात्रहित की आड़ में इस तरह की हरकतें कॉलेज की छवि और पढ़ाई के माहौल को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने…

  • अशोभनीय गालियां दीं।
  • टेबल पर रखे शासकीय दस्तावेजों को फाड़ा।
  • स्याही गिराकर रिकॉर्ड खराब किया।
  • जूते की माला बनाकर प्राचार्य को
  • पहनाने का प्रयास किया।
  • प्राचार्य नेमप्लेट पर स्याही लगा दी।
  • कार्यालय में धक्का-मुक्की कर
  • भय का माहौल बना दिया।
  • पुलिस ने आरोपियों पर धारा 191(2), 221, 296, 324(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।

प्राचार्य के कमरे में घुसकर गाली-गलौज का आरोप

भिलाई नगर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राचार्य डॉ. विनय शर्मा ने लिखित शिकायत में कहा कि नौ दिसंबर दोपहर 12:40 बजे कॉलेज में परीक्षा फार्म परीक्षण और हस्ताक्षर का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एनएसयूआई पदाधिकारी व अन्य युवक अनधिकृत रूप से प्राचार्य कक्ष में घुस आए।

दबाव बनाने पहुंचे थे

किसी को रखना या नहीं रखना मैनेजमेंट का मामला है। छात्र नेता का काम छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाना है। इस घटना में छात्र नेता का कोई भी काम नहीं था। इसके बावजूद वे गलत तरीके से दबाव बनाने पहुंच गए। डॉ. विनय शर्मा, प्राचार्य कल्याण कॉलेज भिलाई नगर

एफआईआर निंदनीय

एनएसयूआई छात्र हितों और जन हितों की लड़ाई के अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों में काम करता है। इस मामले में हमारे पदाधिकारी पर एफआईआर होना निंदनीय है। - नीरज पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई

ये भी पढ़ें

Triple Murder: स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन समेत 3 लोगों का बर्बरता से कत्ल! फार्महाउस में मिली लाश, इलाके में दहशत
कोरबा
क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कल्याण कॉलेज में बवाल: विधायक प्रतिनिधि सहित 4 NSUI नेताओं पर FIR, चप्पल की माला लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भिलाई पहुंचेगे पं. धीरेंद्र शास्त्री, 27 दिसंबर को दिव्य दरबार का आयोजन

Dhirendra Shastri
भिलाई

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

भिलाई

डेट पर ले गया, मोमोस खिलाए… और लौटते ही गर्लफ्रेंड को चापर से काट-डाला, फिर जलाया शव

Bhilai Murder case
भिलाई

CG News: निगम में फर्जी नियुक्ति कांड! आयुक्त ने लिया संज्ञान, कहा- होगी FIR

durg Nagar Nigam news
भिलाई

BSP प्लांट में बड़ा हादसा! जर्जर पाइप गिरने से महिला श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR दर्ज

बीएसपी प्लांट में महिला ठेका श्रमिक की मौत (photo source- Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.