कल्याण कॉलेज में बवाल: विधायक प्रतिनिधि सहित 4 NSUI नेताओं पर FIR, चप्पल की माला लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता

कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारियों के उत्पात का मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार दोपहर हुए उपद्रव के मामले में भिलाई नगर पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और भिलाई नगर विधायक प्रतिनिधि आकाश कन्नौजिया, पूर्व मानसेवी सहायक प्राध्यापक नितेश गुप्ता, आशीष कालो, भौमित पटेल, अंशुल शर्मा सहित अन्य युवकों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद सभी आरोपी घर से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।
आकाश कन्नौजिया ने माना कि कार्यकर्ता चप्पल की माला लेकर कॉलेज पहुंचे थे। उनका कहना है कि उद्देश्य प्राचार्य को यह माला पहनाकर सबक सिखाना था, लेकिन कक्ष में पहुंचने पर मानवीयता के नाते माला नहीं पहनाई गई और चप्पलें टेबल पर रख दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने लगभग 60 वर्षीय महिला सफाईकर्मी के साथ दुर्व्यवहार कर उसे नौकरी से निकाला, जिसके विरोध में वे आए थे।
सूचना मिलते ही भिलाई नगर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित युवकों को कक्ष से बाहर निकाला। समय रहते हस्तक्षेप से बड़ी अव्यवस्था होने से बच गई। कई शिक्षकों ने इसे गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि छात्रहित की आड़ में इस तरह की हरकतें कॉलेज की छवि और पढ़ाई के माहौल को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
भिलाई नगर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राचार्य डॉ. विनय शर्मा ने लिखित शिकायत में कहा कि नौ दिसंबर दोपहर 12:40 बजे कॉलेज में परीक्षा फार्म परीक्षण और हस्ताक्षर का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एनएसयूआई पदाधिकारी व अन्य युवक अनधिकृत रूप से प्राचार्य कक्ष में घुस आए।
किसी को रखना या नहीं रखना मैनेजमेंट का मामला है। छात्र नेता का काम छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाना है। इस घटना में छात्र नेता का कोई भी काम नहीं था। इसके बावजूद वे गलत तरीके से दबाव बनाने पहुंच गए। डॉ. विनय शर्मा, प्राचार्य कल्याण कॉलेज भिलाई नगर
एनएसयूआई छात्र हितों और जन हितों की लड़ाई के अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों में काम करता है। इस मामले में हमारे पदाधिकारी पर एफआईआर होना निंदनीय है। - नीरज पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई
