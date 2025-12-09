CG News: निगम में फर्जी नियुक्ति कांड! आयुक्त ने लिया संज्ञान, कहा- होगी FIR

नियुक्ति का प्रारंभिक दो वर्ष परिवीक्षा अवधि की होगी। वहीं 7 दिवस के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और संबंधित थाने का एनओसी भी जमा करेगा। आदेश पत्र कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग के मिलते-जुलते लेटर हेड पर बकायदा नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुुमित अग्रवाल के डिजिटल साइन के जिक्र के साथ जारी किया गया है। पत्र की प्रारंभिक जांच के बाद निगम ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। न ही निगम के रिकॉर्ड में इस नाम की कोई पदस्थापना मौजूद है।