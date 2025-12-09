9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: निगम में फर्जी नियुक्ति कांड! आयुक्त ने लिया संज्ञान, कहा- होगी FIR

CG News: नगर निगम में यशवंत यादव नामक व्यक्ति के नाम से जारी कथित नियुक्ति पत्र को आयुक्त ने फर्जी बताया है। कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Dec 09, 2025

durg Nagar Nigam news

फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल! निगम आयुक्त ने किया खारिज ( Photo - Patrika )

CG News: दुर्ग नगर निगम के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नियुक्ति पत्र को लेकर निगम प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। ( CG News ) निगम प्रशासन ने इस नियुक्ति पत्र को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार दिया है। यशवंत यादव नामक व्यक्ति के नाम से जारी इस कथित पत्र में उसे सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त करना बताया गया है।

CG News: निगम ने किया खारिज

पत्र का पता चलने के बाद निगम ने सिरे से खारिज कर दिया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बताया गया है कि एक नियुक्ति आदेश विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यशवंत यादव की पदस्थापना दुर्ग नगर निगम में की गई है। आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक साल के भीतर कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

फर्जी लेटर से मची खलबली

नियुक्ति का प्रारंभिक दो वर्ष परिवीक्षा अवधि की होगी। वहीं 7 दिवस के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और संबंधित थाने का एनओसी भी जमा करेगा। आदेश पत्र कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग के मिलते-जुलते लेटर हेड पर बकायदा नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुुमित अग्रवाल के डिजिटल साइन के जिक्र के साथ जारी किया गया है। पत्र की प्रारंभिक जांच के बाद निगम ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। न ही निगम के रिकॉर्ड में इस नाम की कोई पदस्थापना मौजूद है।

बताया पत्र में यह खामियां

निगम प्रशासन द्वारा जारी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि वायरल पत्र में शासन के आदेश क्रमांक और प्रारूप का जो उल्लेख है, वह आधिकारिक फॉर्मेट से मेल नहीं खाता। पत्र में कंप्यूटर प्रमाण पत्र, परिवीक्षा अवधि और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जैसी शर्तें लिखी गई हैं, लेकिन ये शर्तें विधिवत जारी किसी भी सरकारी आदेश का हिस्सा नहीं हैं। इसके अलावा, पत्र में न तो आधिकारिक डिस्पैच नंबर है, न ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर है।

एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी

नगर निगम प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। साथ ही नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उसे वायरल करना एक दंडनीय अपराध है। निगम ने मामले की सत्यता जांच के लिए संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेज दी है और आवश्यकता पडऩे पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगम प्रशासन ने ऐसे किसी भी नियुक्ति आदेश की पुष्टि अधिकारिक वेबसाइट व कार्यालय से करने व ऐसे भ्रामक दस्तावेजों से बचने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 06:36 pm

Published on:

09 Dec 2025 06:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: निगम में फर्जी नियुक्ति कांड! आयुक्त ने लिया संज्ञान, कहा- होगी FIR

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BSP प्लांट में बड़ा हादसा! जर्जर पाइप गिरने से महिला श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR दर्ज

बीएसपी प्लांट में महिला ठेका श्रमिक की मौत (photo source- Patrika)
भिलाई

भिलाई आ रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, लगेगा दिव्य दरबार, सुनाएंगे हनुमंत कथा

Dhirendra Krishna Shastri
भिलाई

CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

CG Crime: नहर के पास मिली अधजली लाश, पत्थर से भी कुचला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप
भिलाई

एक महिला, दो पति! महिला थाना में सर्टिफिकेट देख चौंके अफसर, पुरुष काउंसलिंग के शुभारंभ में सामने आया हैरान करने वाला मामला

पुरुष काउंसलिंग सेवा का शुभारंभ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

14.60 लाख की लूट निकली फर्जी, ATM फ्रेंचाइजी ने खुद रची लूट की कहानी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

लूट की रिपोर्ट निकली झूठी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.