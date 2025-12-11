11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कोरबा

Triple Murder: स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन समेत 3 लोगों का बर्बरता से कत्ल! फार्महाउस में मिली लाश, इलाके में दहशत

Triple murder in Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बाहरी इलाके स्थित एक फार्महाउस से एक साथ तीन लोगों के शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है।

कोरबा

image

Khyati Parihar

Dec 11, 2025

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Triple murder: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बाहरी इलाके स्थित एक फार्महाउस से एक साथ तीन लोगों के शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। मृतकों में स्क्रैप व्यवसाय से जुड़े अशरफ मेमन, कोरबा का एक युवक और बिलासपुर निवासी एक अन्य युवक शामिल बताया जा रहा है। शुरुआती जांच संकेत दे रही है कि तीनों की गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है।

Triple murder: देर रात पुलिस को मिली सूचना

बुधवार देर रात स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद अधिकारियों की कई टीमें तुरंत फार्महाउस पहुंचीं। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने तीनों शव बरामद किए। घटनास्थल की स्थिति देखकर साफ प्रतीत होता है कि अपराध को बेहद योजनाबद्ध और क्रूरता से अंजाम दिया गया है।

फार्महाउस को किया गया सील

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे फार्महाउस को सील कर दिया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं, जिसमें कुछ वस्तुएं और निशान शामिल हैं जो अपराधियों तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं।

तीन संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश या आर्थिक लेन-देन से जुड़ा विवाद हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी तथ्य की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

शहर में भय और तनाव का माहौल

एक साथ तीन लोगों की हत्या ने पूरे कोरबा शहर को हिला कर रख दिया है। लोगों में दहशत का माहौल है और इलाका पुलिस की निगरानी में है। पुलिस अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हत्या की गुत्थी सुलझ सके।

11 Dec 2025 08:47 am

