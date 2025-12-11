Triple Murder: स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन समेत 3 लोगों का बर्बरता से कत्ल! फार्महाउस में मिली लाश, इलाके में दहशत

Triple murder: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बाहरी इलाके स्थित एक फार्महाउस से एक साथ तीन लोगों के शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। मृतकों में स्क्रैप व्यवसाय से जुड़े अशरफ मेमन, कोरबा का एक युवक और बिलासपुर निवासी एक अन्य युवक शामिल बताया जा रहा है। शुरुआती जांच संकेत दे रही है कि तीनों की गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है।