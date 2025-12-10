Coupe Cutting Protest: VIDEO: 1 साल बाद फिर सुलगा कूप कटिंग विवाद, ग्रामीणों ने जंगल में बंद कराया काम, 40 कुल्हाड़ी जब्त

Coupe Cutting Protest: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कूप कटिंग को लेकर ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। बुधवार सुबह कोलगा गांव के ग्रामीणों ने संगठित होकर जंगल में चल रहे कूप कटिंग कार्य को जबरन रुकवा दिया। इस दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच आमने-सामने की नौबत आ गई। हालात बिगड़ते देख वन अमले को मौके से लौटना पड़ा।